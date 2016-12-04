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    Невилл: «Будут дисквалификации, но мне понравилась концовка матча «Манчестер Сити» и «Челси»

    Бывший главный тренер «Валенсии» Гари Невилл поделился мнением о матче 14-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Челси» (1:3). Напомним, в концовке встречи произошла массовая потасовка, вызванная грубым фолом Серхио Агуэро на Давиде Луисе.

    «Мне не может нравиться поступок Агуэро. Не может. Но то, что я увидел в конце – возможно, нельзя так говорить – мне понравилось. Это не понравится лиге, не понравится ФА. Будут дисквалификации, штрафы и все остальное, но я не хочу скучать.

    Там игроки защищали футболку своего клуба, своих партнеров, показали любовь к своим цветам. Когда против тебя применяют такой прием, ты ожидаешь, что партнеры вмешаются. А потом вмешиваются игроки соперника.

    Да, у АПЛ есть определенный имидж в мире. Но с другой стороны, я постоянно слышу, что лиге не хватает преданных клубу игроков и страсти. Ну вот вы и увидели немного этого всего», – сказал Невилл.

    Напомним, Агуэро получил красную карточку и может быть дисквалифицирован на четыре игры. Также по итогам потасовки был удален Фернандиньо, вступивший в конфликт с Сеском Фабрегасом.

    Источник: Mirror.co.uk

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    04.12.2016 01:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 4 декабря 2016, 03:17

      Невилл знает, о чем болтает . . . с нетерпением жду Английский акцент, эти чуваки классно разбирают все матчи

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