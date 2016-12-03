Бундеслига. «Бавария» одолела «Майнц» и сравнялась по очкам с «РБ Лейпциг»

В матче 13-го тура Бундеслиги «Бавария» одержала волевую победу на «Майнцем» со счетом 3:1. На гол Йхона Кордобы мюнхенцы ответили дублем Роберта Левандовски и голом Арьена Роббена.

Таким образом, «Бавария» имеет 30 очков, догнала «РБ Лейпциг» по набранным баллам и опережает его по дополнительным показателям. «РБ Лейпциг» свой матча тура против «Шальке» сыграет 3 декабря.

«Майнц» с 17 очками остался на девятом месте.

Германия. Бундеслига. 13-й тур

Майнц – Бавария – 1:3 (1:2)

Голы: 1:0 – Кордоба, 4; 1:1 – Левандовски, 8; 1:2 – Роббен, 21; 1:3 – Левандовски, 90.

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