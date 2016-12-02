Хави не видит Месси вне «Барселоны»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес, который сейчас играет в чемпионате Катара за клуб «Аль-Садд», прокомментировал возможный уход Лионеля Месси из каталонской команды.

«Я постоянно общаюсь с Месси и вижу, что он счастлив и доволен в «Барселоне». Конкретно о продлении контракта я с ним не разговаривал, но он знает, что «Барселона» – это лучший клуб для него.

Я не вижу его в другом клубе. Если бы я делал ставку, то не поставил бы на то, что Месси будет играть в другом клубе», – приводит слова Хави CОРЕ.

Стоит отметить, что действующий контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до средины 2018 года.