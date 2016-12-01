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    Рахимов: «Краснодар» и «Спартак» похожи по стилю, поэтому тактику на матч не меняли»

    Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов поделился впечатлениями от матча 16-го тура РФПЛ, в котором его подопечные со счетом 2:1 одержали победу над «Краснодаром». По словам специалиста, грозненский клуб придерживался такой же тактики, что и в игре против «Спартака».

    «Мы еще до матча говорили, что стили игры «Спартака» и «Краснодара» похожи. Поэтому тактику на встречу не меняли. И то, что не удалось сделать против «Спартака», перенесли на сегодняшнюю игру. Считаю, что мы по праву победили «Краснодар», – сказал Рахимов в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.12.2016 20:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 2 декабря 2016, 08:25

      Видно что Краснодар уже никакой (играть на три фронта не получается, что то нужно сливать как Спартак)....

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