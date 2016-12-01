Марсьяль летом может перейти в «ПСЖ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может продолжить карьеру в чемпионате Франции. По информации источника, в услугах 20-летнего форварда заинтересован «ПСЖ», готовый заполучить футболиста во время летнего трансферного окна.

Напомним, контракт игрока с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2019 года. По данным Transfermarkt, стоимость нападающего оценивается в 32 миллиона евро. В нынешнем сезоне Марсьяль провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ восемь матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.