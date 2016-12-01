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    Эбуэ сыграет спервых минут за «Краснодар» в матче с «Тереком»

    Тренерские штабы «Терека» и «Краснодара» огласили стартовые состав на матч 16-го тура РФПЛ. В составе гостей на поле с первых минут появится полузащитник Эбуэ Куасси.

    «Терек»: Городов, Уциев, Семенов, Мохаммади, Анхель, Мирзов, Кузяев, Адилсон, Пирис, Грозав, Балай.

    Запасные: Годзюр, Родолфо, Плиев, Кадыров, Митришев, Мбенге.

    «Краснодар»: Крицюк, Калешин, Гранквист, Налдо, Измайлов, Торбинский, Ахмедов, Каборе, Эбуэ, Окриашвили, Смолов.

    Запасные: Синицын, Адамов, Мартынович, Енджейчик, Гогличидзе, Быстров, Жоаозиньо, Вандерсон.

    Матч пройдет сегодня, 01 декабря, в Грозном и начнется в 18:00 по московскому времени.

    Источник: РПЛ

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    01.12.2016 17:21
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