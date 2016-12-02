«Барселона» – «Реал»: прими участие в самом необычном конкурсе прогнозов!

Специально к Эль Класико «Бомбардир» проводит конкурс – Фантазиста. Угадай исход событий, которые произойдут во время матча между «Барселоной» и «Реалом» в эту субботу в 18:15, и получи приз! В этом розыгрыше Фантазисты вы можете выиграть боллары для ставок в основном Конкурсе прогнозов.
10 лучших игроков Фантазисты получат:
1 место – 30 000
2 место – 25 000
3 место – 20 000
4 место – 15 000
5 место – 10 000
6-10 место – 5 000
Кроме того, 50 лучших игроков получат по 200 бонусных бустеров. Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие собственного футбольного клуба!
Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:
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Важно: Бустеры не будут начислены на аккаунты в браузерной версии.
Сделать свои прогнозы можно уже прямо сейчас! Участвовать в этом конкурсе может любой зарегистрированный пользователь «Бомбардира». Прием ваших ответов завершится за час до начала матча в эту субботу, 3 декабря, в 17:15 мск. Результаты будут объявлены после матча.
Как будут рассчитываться очки? Задача участника — спрогнозировать как можно больше событий, которые случатся во время матча. Чем менее вероятен исход события, тем больше очков можно заработать. При подведении итогов мы будем использовать официальную статистику матча и всей редакцией будем пристально следить за ходом игры.
Что будет, если несколько участников наберут одинаковое количество очков? Победит тот, у кого будет больше правильных ответов. Если они совпадут и в этом показателе, то выше будет тот, кто отправил свои ответы раньше.
Можно ли будет оспорить результаты? В случае вопиющей ошибки мы, конечно, сделаем перерасчет.
Могу ли я ответить не на все вопросы? Нет. Иначе анкета просто не отправится.