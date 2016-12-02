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  • «Барселона» – «Реал»: прими участие в самом необычном конкурсе прогнозов!

«Барселона» – «Реал»: прими участие в самом необычном конкурсе прогнозов!

2 декабря 2016, 12:28
14

Специально к Эль Класико «Бомбардир» проводит конкурс – Фантазиста. Угадай исход событий, которые произойдут во время матча между «Барселоной» и «Реалом» в эту субботу в 18:15, и получи приз! В этом розыгрыше Фантазисты вы можете выиграть боллары для ставок в основном Конкурсе прогнозов.

10 лучших игроков Фантазисты получат:

1 место – 30 000
2 место – 25 000
3 место – 20 000
4 место – 15 000
5 место – 10 000
6-10 место – 5 000

ИГРАТЬ

Кроме того, 50 лучших игроков получат по 200 бонусных бустеров. Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие собственного футбольного клуба!

Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

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Важно: Бустеры не будут начислены на аккаунты в браузерной версии.

Сделать свои прогнозы можно уже прямо сейчас! Участвовать в этом конкурсе может любой зарегистрированный пользователь «Бомбардира». Прием ваших ответов завершится за час до начала матча в эту субботу, 3 декабря, в 17:15 мск. Результаты будут объявлены после матча.

ИГРАТЬ

Как будут рассчитываться очки? Задача участника — спрогнозировать как можно больше событий, которые случатся во время матча. Чем менее вероятен исход события, тем больше очков можно заработать. При подведении итогов мы будем использовать официальную статистику матча и всей редакцией будем пристально следить за ходом игры.

Что будет, если несколько участников наберут одинаковое количество очков? Победит тот, у кого будет больше правильных ответов. Если они совпадут и в этом показателе, то выше будет тот, кто отправил свои ответы раньше.

Можно ли будет оспорить результаты? В случае вопиющей ошибки мы, конечно, сделаем перерасчет.

Могу ли я ответить не на все вопросы? Нет. Иначе анкета просто не отправится.

ИГРАТЬ

Источник: Бомбардир.ру
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Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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СашкаГуров
1480588079
хахахаха яяяя
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zra78
1480589278
Призы бы надо на следующий сезон уж переносить,в этом большинству они не нужны
Ответить
Mavlu
1480604225
Поставил на Барсу...2-0
Ответить
Protosser
1480661495
Призы - го**о, конечно... Любой магнитик или значок с символикой любимой команды - было бы лучше... Но ставки сделал..)
Ответить
xColaz
1480667339
Раздайте лучше победителям билеты на Кубок Конфедерации! А трем лучшим + билеты на Чемпионат Мира!
Ответить
Bobafett
1480667370
Всем удачи
Ответить
baltica
1480675357
Призы фуфло-тут свои "Б" девать некуда.Хоть бы купить на них можно что-нибудь
Ответить
Тони Монтана
1480762298
11х11 кто-то в это дерьмо играет?
Ответить
Aртемка
1480776191
1:1 или 0:1 Реал
Ответить
IVANRUS777
1480776938
Боллары, бустеры...какой ещё х..ни виртуальной предложите!?
Ответить
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