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    Саутгейт: «Я подарю Англии сборную, которой страна будет гордиться»

    Гарет Саутгейт горд своим назначением на должность главного тренера сборной Англии. По словам специалиста, он собирается «сделать свою работу успешной».

    «Я очень горд тем, что меня назначили главным тренером сборной Англии. Тем не менее я также прекрасно понимаю, что получить работу — это одно. Теперь я хочу сделать свою работу успешной. Мне нравилось работать с игроками в течение последних четырех матчей, и мне кажется, что у этой команды есть огромный потенциал.

    Я должен дать стране сборную, которой бы она гордилась и наслаждалась просмотром ее игр», – сказал англичанин.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    01.12.2016 10:39
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 1 декабря 2016, 13:03

      Не ты первый, не ты последний это обещают. Поживем, увидим.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen > Black Giz 1 декабря 2016, 17:03

      "журналюги" печатают громкие заголовки, а вы и ведетесь. прочитайте что написано хоть, "я подарю" и "я должен" - совсем разные фразы.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > VGreen 1 декабря 2016, 18:15

      Я без тебя вижу что и где написано. И скажу еще раз точно так же. Мы здесь как раз обсуждаем и высказываем свое мнение (оно у всех разное и тем интереснее общаться), а ты как раз повелся и пытаешься меня в чем то упрекнуть.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen > Black Giz 2 декабря 2016, 00:12

      повёлся на что?
      ты не своё мнение написал, ты написал "не ты последний это обещают".
      что обещал Саутгейт в своих словах?

      0
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      Рейтинг: +139

      DS7 1 декабря 2016, 11:04

      Я подарю тебе любовь, я научу тебя смеяться... Рано начал громкими фразами разбрасываться

      2
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      ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen > DS7 1 декабря 2016, 17:02

      "журналюги" печатают громкие заголовки, а вы и ведетесь. прочитайте что написано хоть, "я подарю" и "я должен" - совсем разные фразы.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen 1 декабря 2016, 11:00

      мда, заголовки печатать конечно горазды...
      "я подарю" - это слова самоуверенного человека.
      "я должен дать" - это слова ответственного человека.

      3
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