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  • В сети опубликовали видео из разбившегося самолета с футболистами «Шапекоэнсе» на борту

В сети опубликовали видео из разбившегося самолета с футболистами «Шапекоэнсе» на борту

29 ноября 2016, 17:59
7

Защитник «Шапекоэнсе» Филипе Машадо опубликовал видео из самолета, попавшего в авиакатастрофу в Колумбии. Лайнер с игроками бразильской команды на борту, направлявшийся в Медельин на финальную игру Южноамериканского кубка с местным «Атлетико Насьональ», потерпел крушение. Из 81-го пассажира, находившегося в самолете, погибло 76. Чуть позже один из пятерых выживших – голкипер Маркос Данило – скончался в больнице от полученных повреждений.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Бразилия Шапекоэнсе
Комментарии (7)
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naumanov
1480432178
Соболезную!!! Страшно представить чувства людей в тот момент когда они понимают, что разобьются
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Torvald64
1480432584
Всё-таки это явно видео не из разбившегося самолёта. Разбился BAe-146, на видео явно видно салон самолёта гораздо большего размера, широкофюзеляжного.
Ребят жалко, конечно...
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nikita08
1480435833
)))))пипец полный!
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Chelsea 1997
1480436724
Кошмар соболезную!
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baltika415
1480440803
Земля вам пухом....
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ASR77
1480443020
родным соболезнования, им земля пухом, а выжившим здоровья!
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