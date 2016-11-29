В сети опубликовали видео из разбившегося самолета с футболистами «Шапекоэнсе» на борту

Защитник «Шапекоэнсе» Филипе Машадо опубликовал видео из самолета, попавшего в авиакатастрофу в Колумбии. Лайнер с игроками бразильской команды на борту, направлявшийся в Медельин на финальную игру Южноамериканского кубка с местным «Атлетико Насьональ», потерпел крушение. Из 81-го пассажира, находившегося в самолете, погибло 76. Чуть позже один из пятерых выживших – голкипер Маркос Данило – скончался в больнице от полученных повреждений.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Бомбардир.ру
Ребят жалко, конечно...