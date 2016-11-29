В сети опубликовали видео из разбившегося самолета с футболистами «Шапекоэнсе» на борту

Защитник «Шапекоэнсе» Филипе Машадо опубликовал видео из самолета, попавшего в авиакатастрофу в Колумбии. Лайнер с игроками бразильской команды на борту, направлявшийся в Медельин на финальную игру Южноамериканского кубка с местным «Атлетико Насьональ», потерпел крушение. Из 81-го пассажира, находившегося в самолете, погибло 76. Чуть позже один из пятерых выживших – голкипер Маркос Данило – скончался в больнице от полученных повреждений.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает