«Томь» разрешит покинуть клуб желающим того игрокам

«Томь» не намерена насильно удерживать футболистов, желающих сменить клуб в зимнее трансферное окно. Напомним, томичи испытывают серьезные финансовые трудности: игроки еще ни разу не получали зарплату в нынешнем сезоне.

Ранее руководство «Томи» пообещало погасить задолженность по зарплате в ноябре, однако по последним данным, выплаты долгов планируются лишь в январе следующего года.

После 15-ти туров подопечные Валерия Петракова с девятью очками в активе располагаются на предпоследнем, 15-м месте в таблице РФПЛ.