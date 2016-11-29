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    Журналист: Шестым выжившим в авиакатастрофе в Колумбии может быть еще один игрок «Шапекоэнсе»

    Как сообщает аргентинский журналист Марсело Бонелли, шестым человеком, который выжил при падении самолета с «Шапекоэнсе» на борту, может быть еще один игрок бразильской команды. Речь идет о защитнике Элио Нето. Эту же информацию подтверждает колумбийская радиостанция Radio Caracol.

    Ранее генерал, возглавляющий поисковую операцию, сообщил, что в результате катастрофы в живых осталось шесть человек, включая троих футболистов, массажиста, журналиста и стюардессу. Позже один из представителей СМИ Бразилии распространил данные, что спастись удалось лишь пятерым.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.11.2016 14:16
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