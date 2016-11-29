Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    В авиакатастрофе с бразильской командой выжили как минимум десять человек

    В результате крушения пассажирского самолета в Колумбии выжили по меньшей мере десять человек. Как сообщает 360 Radio Colombia, все пострадавшие были госпитализированы.

    По предварительным данным, причиной катастрофы стала неисправность самолета. В настоящий момент на месте аварии работают спасатели и спецслужбы.

    Напомним, что на борту самолета, выполнявшего рейс из Боливии в Медельин, находилась бразильская команда «Шапекоэнсе», которая отправлялась на первый финальный матч Южноамериканского кубка против «Атлетико Насьоналя».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.11.2016 10:06
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +76

      _peretrukhin8 29 ноября 2016, 17:15

      Очень жалко! Пусть земля вам будет пухом!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      Kaisla 29 ноября 2016, 14:08

      да бляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 29 ноября 2016, 12:42

      Царство небесное... Вечной победы, Шапекоэнсе!..С ув.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      pegas1276 29 ноября 2016, 11:20

      родились в рубашке ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 29 ноября 2016, 10:44

      Ужас. Середнячок с претензией на квалификацию в Либертадорес

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 29 ноября 2016, 10:26

      Жесть. Не дай бог...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 29 ноября 2016, 10:09

      Беда...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11