В авиакатастрофе с бразильской командой выжили как минимум десять человек

Очень жалко! Пусть земля вам будет пухом!
В результате крушения пассажирского самолета в Колумбии выжили по меньшей мере десять человек. Как сообщает 360 Radio Colombia, все пострадавшие были госпитализированы.
По предварительным данным, причиной катастрофы стала неисправность самолета. В настоящий момент на месте аварии работают спасатели и спецслужбы.
Напомним, что на борту самолета, выполнявшего рейс из Боливии в Медельин, находилась бразильская команда «Шапекоэнсе», которая отправлялась на первый финальный матч Южноамериканского кубка против «Атлетико Насьоналя».
Fotos que circulam na Colômbia sobre a queda do avião da Chapecoense. pic.twitter.com/MqJmlGhUPv— Roni Molinari (@Roni_Molinari) 29 ноября 2016 г.