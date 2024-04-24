Клаудиньо материл игроков «Рубина» во время матча

В концовке матча 21-го тура РПЛ «Зенит» – «Рубин» (0:2) возникла потасовка. Игроки хозяев посчитали, что упавший на газон соперник намеренно тянет время.

В составе «Зенита» больше всех недовольство проявлял Клаудиньо. Он подошел к технической зоне «Рубина» и говорил в адрес соперников: «Иди *** [нафиг], иди ***». Это попало в эфир телеканала «Матч Страна».

Успокоить Клаудиньо пытался главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов – он похлопал бразильца по щеке и улыбнулся.