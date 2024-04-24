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    Клаудиньо материл игроков «Рубина» во время матча

    В концовке матча 21-го тура РПЛ «Зенит» – «Рубин» (0:2) возникла потасовка. Игроки хозяев посчитали, что упавший на газон соперник намеренно тянет время.

    В составе «Зенита» больше всех недовольство проявлял Клаудиньо. Он подошел к технической зоне «Рубина» и говорил в адрес соперников: «Иди *** [нафиг], иди ***». Это попало в эфир телеканала «Матч Страна».

    Успокоить Клаудиньо пытался главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов – он похлопал бразильца по щеке и улыбнулся.

    • «Зенит» впервые при Сергее Семаке проиграл дома в РПЛ с разницей в 2 мяча.

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    Источник: «Бомбардир»

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    24.04.2024 22:46
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    Комментарии (20)
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    Fialet
    1713991588
    Похлопать по щеке это попытка успокоить? Я бы посчитал это оскорблением.
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    ScarlettOgusania
    1713991916
    зря научили говорить по-русски "нового русского" примата) а что там думают в КДК и ЭСК по этому поводу?
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    FRZZ
    1713992586
    Идиот бразильский, а Рубин своими голами отправил тебя на …….. (нафиг).
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    ziborock
    1713993181
    Что тут поделаешь когда в Зените все дебилы собрались в одном месте!)
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    Semenycch
    1713993872
    Да он просто Русского не знает, какие к иностранцу претензии? :))
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    шахта Заполярная
    1713999930
    Если кдк и эск не прореагируют, тем более видео матча есть, где он показывает как Русский выучил. Тогда будет много вопросов к этим органам о ***** стандартах.
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    алдан2014
    1714005498
    Рашид просто похвалил бразила. Ведь теперь ещё и пропуск игр будет. Это понятно теперь как иностранцы экзамен по русскому сдают,матюгнулся-сдача
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    АЛЕКС 58
    1714008853
    Клавка в своём репертуаре!
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    The only one
    1714008942
    Не умеют они проигрывать, не умеют...
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    Suvorov71
    1714023983
    А что вы хотели, хорошо когда мёд в рот, а когда пуй в попу щекотки боятся
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