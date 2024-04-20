У 17-летнего Эндрика есть «любовный контракт» с девушкой, на которой он хочет жениться

Нападающий «Палмейраса» Эндрик, который летом перейдет в «Реал», заключил особое соглашение со своей возлюбленной – 21-летней моделью Габриэлой Мирандой.

В так называемом «любовном контракте» есть такие пункты:

партнерам запрещено иметь какие-либо зависимости;

нельзя резко менять поведение;

под запретом использование некоторых слов;

партнеры обязаны говорить друг другу «я люблю тебя» как можно чаще.

Эндрик и Габриэла вместе менее полугода. Форвард сборной Бразилии хочет жениться на ней. В «Реале» этим обеспокоены.