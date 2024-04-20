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    • У 17-летнего Эндрика есть «любовный контракт» с девушкой, на которой он хочет жениться

    У 17-летнего Эндрика есть «любовный контракт» с девушкой, на которой он хочет жениться

    Нападающий «Палмейраса» Эндрик, который летом перейдет в «Реал», заключил особое соглашение со своей возлюбленной – 21-летней моделью Габриэлой Мирандой.

    В так называемом «любовном контракте» есть такие пункты:

    • партнерам запрещено иметь какие-либо зависимости;
    • нельзя резко менять поведение;
    • под запретом использование некоторых слов;
    • партнеры обязаны говорить друг другу «я люблю тебя» как можно чаще.

    Эндрик и Габриэла вместе менее полугода. Форвард сборной Бразилии хочет жениться на ней. В «Реале» этим обеспокоены.

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    Источник: AS

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    Комментарии (4)
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    Октавиус
    1713620312
    кажется подписали мы дурачка...
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    АлексМак
    1713620444
    забавно
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    VPERDIV SPARTAK
    1713621035
    Кто придумал такие пункты интересно
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    гууд
    1713624694
    "под запретом использование некоторых слов" - спартак чемпион!, барса великий клуб, месська лучший за всю человескую историю?
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