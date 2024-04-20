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    • Виллиан прокомментировал свое удаление в матче с «Ахматом»: «Естественный игровой эпизод»

    Виллиан прокомментировал свое удаление в матче с «Ахматом»: «Естественный игровой эпизод»

    Защитник ЦСКА Виллиан высказался о своей красной карточке в матче 25-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

    «Был естественный игровой эпизод. Я приношу свои извинения нашим болельщикам и моим партнeрам по команде. Просто был эпизод, где игрок соперника был с мячом и я сделал шаг в сторону, чтобы попытаться отобрать мяч, – соперник убрал мяч и оставалась его нога. Этим шагом неумышленно наступил на его ногу», – сказал бразилец.

    • Виллиан пропустит матч 21-го тура против «Спартака» (25 апреля).
    • Защитник в ЦСКА с 2022 года.
    • В сезоне РПЛ у Виллиана 20 матчей, 2 гола.

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    Источник: «Чемпионат»

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