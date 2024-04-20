Виллиан прокомментировал свое удаление в матче с «Ахматом»: «Естественный игровой эпизод»

Защитник ЦСКА Виллиан высказался о своей красной карточке в матче 25-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

«Был естественный игровой эпизод. Я приношу свои извинения нашим болельщикам и моим партнeрам по команде. Просто был эпизод, где игрок соперника был с мячом и я сделал шаг в сторону, чтобы попытаться отобрать мяч, – соперник убрал мяч и оставалась его нога. Этим шагом неумышленно наступил на его ногу», – сказал бразилец.