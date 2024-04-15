Алейшо: «Это нормально, что Виллиан просит больше денег у ЦСКА»

Журналист Фабио Алейшо оценил желание защитника ЦСКА Виллиана Роши больше зарабатывать.

«Если есть предложения от других клубов, игрок хочет больше заработать. В Бразилии Рошу никто не знает.

Но игрок показал уровень в ЦСКА, это нормально, что он будет просить больше денег. Если он просит на 30 процентов больше, это справедливо», – сказал Алейшо.