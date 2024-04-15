Алейшо: «Это нормально, что Виллиан просит больше денег у ЦСКА»

Журналист Фабио Алейшо оценил желание защитника ЦСКА Виллиана Роши больше зарабатывать.
«Если есть предложения от других клубов, игрок хочет больше заработать. В Бразилии Рошу никто не знает.
Но игрок показал уровень в ЦСКА, это нормально, что он будет просить больше денег. Если он просит на 30 процентов больше, это справедливо», – сказал Алейшо.
- Роша в ЦСКА с сентября 2022 года.
- Он провел 60 матчей, забил 6 голов и сделал 4 ассиста.
- Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025-го. В нем есть опция продления еще на один сезон.