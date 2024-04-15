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    • Алейшо: «Это нормально, что Виллиан просит больше денег у ЦСКА»

    Алейшо: «Это нормально, что Виллиан просит больше денег у ЦСКА»

    Журналист Фабио Алейшо оценил желание защитника ЦСКА Виллиана Роши больше зарабатывать.

    «Если есть предложения от других клубов, игрок хочет больше заработать. В Бразилии Рошу никто не знает.

    Но игрок показал уровень в ЦСКА, это нормально, что он будет просить больше денег. Если он просит на 30 процентов больше, это справедливо», – сказал Алейшо.

    • Роша в ЦСКА с сентября 2022 года.
    • Он провел 60 матчей, забил 6 голов и сделал 4 ассиста.
    • Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025-го. В нем есть опция продления еще на один сезон.

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    Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова

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    Комментарии (3)
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    Ziklop
    1713176293
    если откатит, то повысят! а так вроде не за что пока
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    Таврида
    1713177239
    Что это еще за бразильский Альоша? 30% по справедливости доложишь или за чужой счет решил добреньким побыть?
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    DVOK68
    1713181063
    Проси больше,меньше всегда дадут.
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