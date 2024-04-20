Садулаев – об удалении Виллиана: «Он мне чуть ногу не сломал»

Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев прокомментировал красную карточку защитника ЦСКА Виллиана в матче 25-го тура РПЛ (2:1).
– Что скажешь про удаление Роши?
– Видел, что он хотел выброситься на меня, поэтому быстро прокинул мяч. Он наступил на меня, чуть ногу не сломал.
– Насколько чувствительным был удар?
– Было очень больно.
– Что думает футболист после травмы крестообразной связки, когда на него так выбрасывается соперник? Какие мысли были?
– Я уже не думаю об этом. Давно забыл ту травму, словно ничего и не было. Я уже восстановился и ничего не чувствую это.
- Виллиан пропустит матч 21-го тура против «Спартака» (25 апреля).
- «Ахмат» проигрывал по ходу матча с ЦСКА.
- Грозненцы покинули зону вылета.