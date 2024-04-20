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    • В ЦСКА горды поведением игроков после поражения от «Ахмата»

    В ЦСКА горды поведением игроков после поражения от «Ахмата»

    Глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо оценил поведение футболистов после матча 25-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

    • Москвичи вели в счете.
    • В составе ЦСКА было 2 удаления.
    • Впереди у ЦСКА матч 21-го тура против «Спартака» (25 апреля).

    «Конечно, катастрофический матч. И все эмоции после него такие же исключительно болезненные. Тем не менее, со своей «колокольни» хочу сказать о наших парнях.

    Ребята не прошли мимо журналистов в смешанной зоне, как это часто у многих бывает в случае настолько неудачных матчей, а в составе пять-шесть человек остановились и общались со СМИ. Замечу, что это рекордный показатель сезона – в таком количестве ребята никогда не останавливались даже после побед. У ребят есть эмоции, и они готовы брать ответственность. Они понимают, что игнорируя в такие моменты СМИ, они в первую очередь игнорируют болельщиков – и никого другого. Это вызывает исключительную гордость за нашу команду.

    В том числе остановились и извинившиеся как перед болельщиками, так и перед соперниками за возможность нанести травмы Виллиан Роша и Игорь Дивеев. Я видел в раздевалке, как ребятам больно и как переживает, к примеру, Аббос, который считает, что теперь все будут думать, что он получил эту злосчастную карточку намеренно.

    Я вижу все комментарии, понимаю эмоции – у нас они ничем не отличаются. Но думаю, что в таких ситуациях важно все же поддержать ребят и того же Аббоса, на которых просто больно смотреть», – написал Брейдо.

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    Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо

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    20.04.2024 23:37
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    Комментарии (1)
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    kirdykprishel
    1713647066
    не прошли мимо журналистов.....Замечу, что это рекордный показатель сезона – в таком количестве ребята никогда не останавливались даже после побед------------ Надо еще один чемпионат устроить, по количеству не прошедших мимо журналистов.Сейчас ЦСКА лидер.Рекордный показатель.Чем ответят другие клубы ?
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