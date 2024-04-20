Реакция Газзаева на поражение ЦСКА от «Ахмата»

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил итог матча 25-го тура РПЛ между москвичами и «Ахматом» (1:2).

Москвичи вели в счете.

В составе ЦСКА было 2 удаления.

Впереди у ЦСКА матч 21-го тура против «Спартака» (25 апреля).

«ЦСКА сами виноваты. После крупного поражения «Ахмат» вышел абсолютно мобилизованный. До первого удаления ЦСКА контролировал игру. Удаление Виллиана Роши – безответственность с его стороны. Этот момент стал точкой невозврата. После этого «Ахмат» перехватил инициативу и до конца игры ей владел. Грозненцы проявили огромную самоотдачу и качество и заслуженно победили.

Как можно было зарабатывать такие карточки? Роша поступил безответственно. Как можно так открыто идти в отбор? Он решил отдохнуть? Должна же быть ответственность перед командой. Тем более, на матч он вышел с капитанской повязкой. У ЦСКА будут проблемы в матче со «Спартаком». То же самое и Игорь Дивеев – только вышел и уже нарушил. Его второй фол – прямая красная. Виноваты сами», – сказал Газзаев.