Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Реакция Газзаева на поражение ЦСКА от «Ахмата»

    Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил итог матча 25-го тура РПЛ между москвичами и «Ахматом» (1:2).

    • Москвичи вели в счете.
    • В составе ЦСКА было 2 удаления.
    • Впереди у ЦСКА матч 21-го тура против «Спартака» (25 апреля).

    «ЦСКА сами виноваты. После крупного поражения «Ахмат» вышел абсолютно мобилизованный. До первого удаления ЦСКА контролировал игру. Удаление Виллиана Роши – безответственность с его стороны. Этот момент стал точкой невозврата. После этого «Ахмат» перехватил инициативу и до конца игры ей владел. Грозненцы проявили огромную самоотдачу и качество и заслуженно победили.

    Как можно было зарабатывать такие карточки? Роша поступил безответственно. Как можно так открыто идти в отбор? Он решил отдохнуть? Должна же быть ответственность перед командой. Тем более, на матч он вышел с капитанской повязкой. У ЦСКА будут проблемы в матче со «Спартаком». То же самое и Игорь Дивеев – только вышел и уже нарушил. Его второй фол – прямая красная. Виноваты сами», – сказал Газзаев.

    Новости по теме
    В ЦСКА горды поведением игроков после поражения от «Ахмата» 1
    «Не говорю о судьях, иначе меня оштрафуют»: Зделар – после поражения ЦСКА от «Ахмата» 1
    Файзуллаев ответил, специально ли он получил желтую против «Ахмата» – чтобы раньше уехать в сборную 1
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.04.2024 23:15
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    CSKA57
    1713646496
    Виноваты только сами! Обделались весьма сильно!
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+