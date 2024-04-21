Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Эль Класико Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    • Главная
    • Новости
    • Дивеев выразил претензии к судье после поражения ЦСКА от «Ахмата»

    Дивеев выразил претензии к судье после поражения ЦСКА от «Ахмата»

    Защитник ЦСКА Игорь Дивеев недоволен судейством в матче 25-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

    • ЦСКА вел в счете.
    • В поле судил волгоградец Рафаэль Шафеев.
    • Дивеев удален на 90-й минуте.

    «У нас есть игроки, которые могут заменить в матче со «Спартаком». Не вижу в этом сильной проблемы.

    Сегодня была интересная игра по единоборствам как с нашей, так и со стороны «Ахмата». Да, может, у меня вопросы к судье, что не давал играть в некоторых моментах, но некоторые фолы правильно судил», – сказал Дивеев.

    Новости по теме
    Федотов: «Состав на «Спартак» будем собирать по крупицам» 1
    Известно условие для отставки Федотова из ЦСКА 15
    «Что-нибудь придумаем»: Чалов – о потере трех игроков основы перед матчем со «Спартаком» 5
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:14
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    VPERDIV SPARTAK
    1713687652
    Так да или нет !? Во втором тайме вас Ахмат прижал так солидно! И причем тут судья!?
    Ответить
    лёвчик
    1713687996
    Воспитанный человек вначале извеняется перед коллегой за свою безрассудную грубость
    Ответить
    CSKA57
    1713688386
    Уж молчал бы!
    Ответить
    Cleaner
    1713690394
    Дивеев, ТЕБЯ заменить сможет ЛЮБОЙ футболист из Пердива...(((
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+