Дивеев выразил претензии к судье после поражения ЦСКА от «Ахмата»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев недоволен судейством в матче 25-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

ЦСКА вел в счете.

В поле судил волгоградец Рафаэль Шафеев.

Дивеев удален на 90-й минуте.

«У нас есть игроки, которые могут заменить в матче со «Спартаком». Не вижу в этом сильной проблемы.

Сегодня была интересная игра по единоборствам как с нашей, так и со стороны «Ахмата». Да, может, у меня вопросы к судье, что не давал играть в некоторых моментах, но некоторые фолы правильно судил», – сказал Дивеев.