Реакция ЦСКА на отказ Виллиана продлевать контракт

Глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо опубликовал пост на тему отказа защитника Виллиана Роши продлевать контракт.

«В клубе видели комментарий агентства Виллиана Роши. Не видим в нем чего-то критического, вполне нормальная для футбольного рынка полемика. При этом считаем, что болельщикам важно знать о том, что у клуба есть право в одностороннем порядке продлить контракт с Виллианом до лета 2026 года, что клуб и планирует сделать.

Однако мы также хотим показать свое отношение к игроку, отметив его качественную самоотверженную игру, поэтому предлагаем лучшие условия, нежели они прописаны в контракте применительно к продлению. Думаем, что именно в этом конструктивном русле и должен пройти диалог между сторонами», – написал Брейдо.