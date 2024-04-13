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    Реакция ЦСКА на отказ Виллиана продлевать контракт

    Глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо опубликовал пост на тему отказа защитника Виллиана Роши продлевать контракт.

    «В клубе видели комментарий агентства Виллиана Роши. Не видим в нем чего-то критического, вполне нормальная для футбольного рынка полемика. При этом считаем, что болельщикам важно знать о том, что у клуба есть право в одностороннем порядке продлить контракт с Виллианом до лета 2026 года, что клуб и планирует сделать.

    Однако мы также хотим показать свое отношение к игроку, отметив его качественную самоотверженную игру, поэтому предлагаем лучшие условия, нежели они прописаны в контракте применительно к продлению. Думаем, что именно в этом конструктивном русле и должен пройти диалог между сторонами», – написал Брейдо.

    • Роша в ЦСКА с сентября 2022 года.
    • Он провел 60 матчей, забил 6 голов и сделал 4 ассиста.
    • Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025-го. В нем есть опция продления еще на один сезон.

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    Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо

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    Комментарии (7)
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    MazaiNN
    1712998065
    Я не понимаю таких движений. Что значит в одностороннем порядке? А играть он после этого будет? Нахрена ему потом надрываться. Если мне не идут на встречу и делают по своему я отвечаю так же. В Спартак уйдет.)))
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    Troyz
    1713001277
    В "одностороннем порядке" это типа против воли игрока?) Как он тогда играть будет?
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    Бывалый1488
    1713012761
    Заголовок как всегда ... Не соответствует тексту. Он не отказывался так-то, условия попросил улучшить финансовые и не более.
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