Роша отклонил предложение ЦСКА о продлении контракта

ЦСКА пока не может договориться с центральным защитником Виллианом Рошей о заключении нового соглашения.
«ЦСКА сделал Виллиану предложение о продлении контракта, но мы считаем, что оно не соответствует стоимости игрока.
На сегодняшний день защитник стоит гораздо больше, чем было, когда он приходил в российский клуб», – заявили в агентстве Sferico Sports Management, представляющем интересы 29-летнего бразильца.
- Роша в ЦСКА с сентября 2022 года.
- Он провел 60 матчей, забил 6 голов и сделал 4 ассиста.
- Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025-го. В нем есть опция продления еще на один сезон.