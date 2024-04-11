Роша отклонил предложение ЦСКА о продлении контракта

ЦСКА пока не может договориться с центральным защитником Виллианом Рошей о заключении нового соглашения.

«ЦСКА сделал Виллиану предложение о продлении контракта, но мы считаем, что оно не соответствует стоимости игрока.

На сегодняшний день защитник стоит гораздо больше, чем было, когда он приходил в российский клуб», – заявили в агентстве Sferico Sports Management, представляющем интересы 29-летнего бразильца.