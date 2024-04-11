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    Роша отклонил предложение ЦСКА о продлении контракта

    ЦСКА пока не может договориться с центральным защитником Виллианом Рошей о заключении нового соглашения.

    «ЦСКА сделал Виллиану предложение о продлении контракта, но мы считаем, что оно не соответствует стоимости игрока.

    На сегодняшний день защитник стоит гораздо больше, чем было, когда он приходил в российский клуб», – заявили в агентстве Sferico Sports Management, представляющем интересы 29-летнего бразильца.

    • Роша в ЦСКА с сентября 2022 года.
    • Он провел 60 матчей, забил 6 голов и сделал 4 ассиста.
    • Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025-го. В нем есть опция продления еще на один сезон.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (1)
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    Dr Metal
    1712859657
    Надо продлять. Хорош жмотиться
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