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  • Быстров советует Луческу спокойнее реагировать на действия арбитров

Быстров советует Луческу спокойнее реагировать на действия арбитров

29 ноября 2016, 09:55
3

Полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров назвал справедливой волевую победу над «Зенитом» в матче 15-го тура чемпионата России.

«На самом деле все закончилось справедливо: с одной стороны действия Хави Гарсии и Кришито, который мог спокойно убрать ноги и прыгнуть не на ребра, а на поле, с другой – наши голы в компенсированное время.

Футбольный Бог все видит. Он вознаградил нас и наказал «Зенит», потому что так делать нельзя. Ну и, конечно, мистеру Луческу не стоит так остро реагировать на действия арбитра. Он же не побежал к резервному судье после фола Хави Гарсии, правда?» – заявил Быстров.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Быстров Владимир Луческу Мирча
Комментарии (3)
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Kostas_2011
1480403307
только не плачь, спокойный ты наш...
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momwig_
1480412016
Прав Вовка. Тем более Луческу совсем недавно советовал спокойнее относиться к судейству - типа судьи ошибаются, это не страшно... ну, вот теперь это не_страшно идет к нему.
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Garrincha58
1480416592
вовчик предатель предал питерских потом свиней предал а теперь непонятно или мычит или до сих пор хрюкает тварь неблагодарная
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