Быстров советует Луческу спокойнее реагировать на действия арбитров

Полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров назвал справедливой волевую победу над «Зенитом» в матче 15-го тура чемпионата России.

«На самом деле все закончилось справедливо: с одной стороны действия Хави Гарсии и Кришито, который мог спокойно убрать ноги и прыгнуть не на ребра, а на поле, с другой – наши голы в компенсированное время.

Футбольный Бог все видит. Он вознаградил нас и наказал «Зенит», потому что так делать нельзя. Ну и, конечно, мистеру Луческу не стоит так остро реагировать на действия арбитра. Он же не побежал к резервному судье после фола Хави Гарсии, правда?» – заявил Быстров.