Клопп: «Коутиньо – хороший футболист, но «Ливерпуль» справится и без него»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал понять, что травма полузащитника Филиппе Коутиньо не отразится на игре его команды. Напомним, что 24-летний бразилец выбыл на шесть недель из-за повреждения связок.

«Коутиньо – очень хороший футболист. Безусловно, это потеря для нас, мы не сможем рассчитывать на него в этом году. Но как бы хорош не был Филиппе, он не выигрывал для нас матчи в одиночку. Коутиньо – важная часть нашей команды, но мы сможем справиться и без него», – заявил Клопп.