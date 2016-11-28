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    Слуцкий признался, что нынешняя ситуация в ЦСКА – самая сложная за все время его работы в клубе

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий заявил, что армейцы переживают сложный период и смогут выйти из него только вместе с болельщиками.

    «Я бы хотел обратиться к болельщикам и поговорить о будущем клуба. Такой клуб, как ЦСКА, имеет не только сегодняшний день, но и завтрашний, и послезавтрашний. У больших клубов бывают разные времена. Сейчас ситуация самая сложная за все семь лет моей работы в ЦСКА. Многие вещи могут меняться, но ЦСКА всегда был, есть и будет великим клубом. Какие бы сложности ни возникали, армейцы вместе с болельщиками всегда смогут преодолеть все невзгоды», – сказал Слуцкий в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24».

    На данный момент столичный клуб занимает четвертое место в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.11.2016 23:08
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 29 ноября 2016, 13:55

      какие сложности??? кто сложности сделал??? просто лёня забыл что время идёт и игроки стареют. как говорил "великий мыслитель" кличко :"чем старше человек-тем больше ему лет")))

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 29 ноября 2016, 11:23

      Слуцкий прямо Капитан Очевидность!

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 29 ноября 2016, 09:46

      Да

      -1
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      Рейтинг: +3023

      Nesterenko 29 ноября 2016, 04:23

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      Ой да ладно прибедняться. Щас опять "говна" съедите и весной всех еле-еле выиграете, а потом осенью опять обосрете ЛЧ. И такой круговорот будет у вас всю жизнь, потому что по другому вы не умеете, ЦСКА сейчас не великий клуб, а никакущий.

      -7
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      Рейтинг: +322

      Gerero2198 > Nesterenko 29 ноября 2016, 06:01

      Зато свинтак какущий ага. Федун всех кого только можно подмазал плюс у остальных проблемы вот свинки и на первом месте. Вообще для команд за которые я болею этот сезон провальный, ЦСКА уже на 4месте, а испанский клуб уже не далеко от зоны вылета.

      2
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      Рейтинг: +3023

      Nesterenko > Gerero2198 29 ноября 2016, 06:53

      Да у ЦСКА каждый год провальный!!! В еврокубках пусть научаться играть, вот потом и поговорим!

      -1
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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 > Nesterenko 29 ноября 2016, 08:39

      А лучше Спартак да, который каждый год участия в еврокубках сливает в квалификации ле? Причём легии, сант-галлен и т.п. Уровень ))))

      3
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      Рейтинг: +3023

      Nesterenko > Serhio1010 29 ноября 2016, 09:28

      В данным момент Спартак в еврокубках не участвует, и в том году тоже не участвовал. А ЦСКА уже третий год подряд просто позорится в ЛЧ, проигрывая всем. Спартак вылетал раньше с еврокубков, не доходя до группы. А это лучше - сразу вылететь и не позориться в дальнейшем всю осень, нежели еле выйти в эту группу и потом в ней смешить всю Европу. ЦСКА просто везет в квалификации ЛЧ, в прошлом году их Прага обязан была обыграть.

      -2
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      Рейтинг: +3023

      Nesterenko > Serhio1010 29 ноября 2016, 09:30

      Да и причем тут вообще Спартак. Ты думаешь я болельщик Спартака? Нет! Или ты думаешь, что игра армейцев в ЛЧ сейчас хорошая. Почему ты не приводишь в пример например Краснодар, Зенит и т.д. У вас че у армейцев главный враг во все времена это только Спартак??? Так я тебя огорчу, вы и им в этом году просрали. Сидите на своем 4-м месте и надейтесь снова на нечестный фарт.

      -1
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      Рейтинг: +3023

      Nesterenko > Nesterenko 29 ноября 2016, 11:56

      Все кони начали меня минусовать. Только вот от этого ваша конюшня лучше не заиграет!!!

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Nesterenko 29 ноября 2016, 13:53

      Да не "кони" это. Это проплаченные слуцепоклонники! На каждой ветке, где речь идёт об этом ничтожестве, их масса! На "соккере" их ещё больше! Аргументов у них НОЛЬ, но трафаретные посты и "минусы" всем, у кого есть здравый смысл и нет склероза. Они даже заминусовали тех, кто начал указывать им, что к Кубку УЕФА 2005 года Слуцкий не имеет никакого отношения.

      -2
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      Рейтинг: +5262

      Каратель > Gerero2198 29 ноября 2016, 13:56

      может тебе в церковь сходить? проклятье снять?)))

      0
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      Рейтинг: +1068

      wobaekat 29 ноября 2016, 03:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Говорили же в свое время, что скандальный матч с Зенитом в 2006 и купленная игра с Ростовом еще аукнутся армейцам. Не верили.

      -5
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    • ...
      Рейтинг: +837

      eleng 29 ноября 2016, 02:42

      у ЦСКА один сезон спад, ... всего лишь.. Нужно болелам лояльность проявить, все-таки стадион новый, ну ведь чемпы в прошлом году.

      7
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      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > eleng 29 ноября 2016, 05:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Хронический и ежегодный позор в Европе - это подъём???

      -4
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      ...
      Рейтинг: +837

      eleng > cska-62 29 ноября 2016, 06:52

      Вы слишком предвзяты к клубу и тренеру, Будте более нейтральным и объективным. Повторюсь -ЦСКА чемпион прошлого года!

      4
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      ...
      Рейтинг: +259

      Serhio1010 > eleng 29 ноября 2016, 08:41

      Просто бывают писимисты))) они не видят ничего хорошего) уйдёт Слуцкий, найдут повод по которому слезу пускать))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 29 ноября 2016, 02:35

      В армию всех, однозначно! Подонки, ни одного дня Родине не служили, а уже в центральном клубе армии! Кх-е!.. Херню сделали из нашего футбола - бегают какие-то полусонные, и не понять кто из них где родился! То ли так загорели на курортах, то ли это засланные казачки с какой-то Буркина-Фасо! ЦСКА! Курить и бухать меньше надо! Кхе!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Par Mezan 29 ноября 2016, 09:21

      А ты служил?

      0
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      Рейтинг: +103

      Серго24 > Par Mezan 29 ноября 2016, 11:18

      и чему там учат в армии за 1 год?

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 29 ноября 2016, 01:55

      Все будет хорошо. Только юных талантов надо выводить, а не натурализовывать иностранцев.

      2
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      Рейтинг: +103

      Серго24 > TUMS 29 ноября 2016, 11:18

      Акинфеев Дзагоев Головин Щенников Чалов

      0
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      Рейтинг: +319

      Beim 29 ноября 2016, 01:02

      А за семь лет слуцкий сколько молодых в основу вывел? Только щеникова и головина? И то головин в основе скорее изза кадровых проблем

      0
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      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Beim 29 ноября 2016, 01:10

      А Щенникова, оказывается, Слуцкий "вывел"? :-))) Может и Лев Яшин - воспитанник Слуцкого?
      Георгий Щенников дебютировал в основе ЦСКА в 2008 году, когда об этом вредителе из Волгограда мы и знать ничего не знали.... И в 2008 - начале 2009 года играл за ЦСКА не только в РФПЛ, но и в Кубке УЕФА... А вот после прихода Слуцкого развитие Георгия как футболиста прекратилось... Равно как и Дзагоева, кстати... Некому уже их было футбольным премудростям научить... Попали бы к Бердыеву, и судьба их сложилась бы иначе...

      -2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > cska-62 29 ноября 2016, 09:24

      Надоел ты всем с одной и той-же песней. Смени пластинку.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > 29 ноября 2016, 09:29

      ЦСКА вместе с Л.В. Слуцким выйдет из этого кризиса. Не сомневаюсь.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > vladimir-7 29 ноября 2016, 13:55

      У меня нет никакой "песни". У меня есть только здравый смысл. И понимание футбола. Ну, и ВСЕГДА, КАЖДЫЙ ГОД СБЫВАЮЩИЙСЯ ПРОГНОЗ О ПОЗОРЕ ЭТОГО НИЧТОЖЕСТВА СЛУЦКОГО В ЕВРОПЕ!!! :-)))))

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 29 ноября 2016, 00:49

      утрись и играйте мать вашу.купите ЛОШАДИНУЮ СИЛУ на крайняк)))

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