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    Кононов считает Широкова и Измайлова самыми талантливыми футболистами, с которыми он работал

    Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов рассказал о двухнедельной стажировке в «Челси», а также заявил, что Роман Широков и Марат Измайлов – лучшие футболисты, с которых он тренировал.

    «Я посетил две домашние игры «Челси» и находился буквально рядом с тренерским составом. Сидел за их спинами, видел, как тренер работает на поле вместе с футболистами, как ему помогает штаб. В Европе подавляющее большинство тренеров хочется учиться и развиваться. Нам нужно точно так же подходить к этому и развиваться. Работал с Андреем Тихоновым. Мне видится, что у него есть перспективы. Было неожиданно узнать, что он принял решение уйти. Мы созвонились, я пожелал удачи и сказал, что понимаю, что каждый тренер хочет расти и двигаться вперед.

    Два самых одаренных футболиста, с которыми я работал — Роман Широков и Марат Измайлов. Мое видение таково — все клубы должны быть частными. Тогда каждый акционер и инвестор будет уделять большое внимание своему детищу. Мне неинтересно просто делать результат без системности. Хочется что-то создавать, строить, чтобы это жило, приносило удовольствие окружающим и самому себе», – сказал специалист.

    Источник: «Матч ТВ»

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    28.11.2016 20:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 28 ноября 2016, 21:33

      Интересно куда перейдет Кононов в итоге?Предпочтительнее выглядит вариант с Рубином,Грасия там непонятно чем занимается..

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