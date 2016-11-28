Орлов: «У Луческу нет неприкасаемых. Он заменит любого»

Лицо, близко приближенное к клубу и имеющее право говорить- высказалось, как всегда глупо, как всегда "зачем".
Известный телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал поведение нападающего «Зенита» Александра Кокорина по отношению к главному тренеру команды Мирче Луческу. Напомним, судя по телетрансляции, форвард грубо возразил румынскому специалисту после замены в матче 15-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:2).
– Как восприняли ответ Кокорина в довольно жесткой форме Луческу в перерыве матча?
– Я не видел этого эпизода. Как вы считаете, Константин Иванович Бесков мог сказать грубые слова игрокам, если они не выполняли его указания?
– Да.
– Ну вот. Это же нормальная ситуация.
– Но дело здесь даже не в Луческу, а в Кокорине.
– Я не видел эпизода. И потом, составлять впечатление по видеокартинке – неправильно. Посмотрим, что будет дальше. Если тренер дает результат, то он царь и повелитель среди игроков. Таков закон. Все очень просто. Не стройте особых конструкций. Луческу – такой вот тренер, профессионал! Он не держится за свою работу, а хочет создать команду. При этом румын говорит в глаза то, что думает о своих подопечных. А вот Виллаш-Боаш поначалу стеснялся. Не менял ни Халка, ни Данни.
– У Луческу неприкасаемых нет?
– Да, здесь другая история. Он заменит любого.