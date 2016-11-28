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    Орлов: «У Луческу нет неприкасаемых. Он заменит любого»

    Известный телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал поведение нападающего «Зенита» Александра Кокорина по отношению к главному тренеру команды Мирче Луческу. Напомним, судя по телетрансляции, форвард грубо возразил румынскому специалисту после замены в матче 15-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:2).

    – Как восприняли ответ Кокорина в довольно жесткой форме Луческу в перерыве матча?

    – Я не видел этого эпизода. Как вы считаете, Константин Иванович Бесков мог сказать грубые слова игрокам, если они не выполняли его указания?

    – Да.

    – Ну вот. Это же нормальная ситуация.

    – Но дело здесь даже не в Луческу, а в Кокорине.

    – Я не видел эпизода. И потом, составлять впечатление по видеокартинке – неправильно. Посмотрим, что будет дальше. Если тренер дает результат, то он царь и повелитель среди игроков. Таков закон. Все очень просто. Не стройте особых конструкций. Луческу – такой вот тренер, профессионал! Он не держится за свою работу, а хочет создать команду. При этом румын говорит в глаза то, что думает о своих подопечных. А вот Виллаш-Боаш поначалу стеснялся. Не менял ни Халка, ни Данни.

    – У Луческу неприкасаемых нет?

    – Да, здесь другая история. Он заменит любого.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.11.2016 19:24
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +837

      eleng 29 ноября 2016, 02:07

      Лицо, близко приближенное к клубу и имеющее право говорить- высказалось, как всегда глупо, как всегда "зачем".

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 29 ноября 2016, 00:06

      Два мяча за доп.время - очуметь!!!

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 28 ноября 2016, 20:43

      Пора Орлова заменить!!! Задрал тупыми бреднями

      1
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      Рейтинг: +25030

      bset 28 ноября 2016, 19:59

      Орлов у нас похоже неприкасаемый

      2
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      Рейтинг: +1368

      Taps 28 ноября 2016, 19:45

      Осточертел уже Орлов в комментаторах, сплетник и дятел.

      3
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      Рейтинг: +1368

      Taps > Taps 28 ноября 2016, 19:46

      Луческу заменит любого ?
      Убери, наконец, Коко и Лодыгина в ФНЛ !

      0
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