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  • Кононов: «Мне предлагали возглавить сборную России, я был готов совмещать»

Кононов: «Мне предлагали возглавить сборную России, я был готов совмещать»

28 ноября 2016, 18:59
3

Экс-главный тренер «Краснодара» Олег Кононов заявил, что получал предложение стать у руля сборной России после увольнения Фабио Капелло. По словам специалиста, он был готов совмещать посты в национальной команде и клубе.

«Где-то отдаленно я тоже был кандидатом на пост главного тренера сборной России. Мне предлагали этот вариант, на что я отвечал: «Нет проблем, смогу совмещать две должности». Но, посмотрев со стороны, как это все-таки тяжело, какие на это уходят энергозатраты… Мне было очень жаль, что на чемпионате Европы получился такой результат. Думаю, что Леонид Слуцкий до сих пор очень переживает по этому поводу», – сказал Кононов в эфире программы «Спортивный интерес» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, что в итоге преемником Капелло стал главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, который вывел национальную команду на Евро-2016. Однако на самом турнире россияне под его руководством выступили крайне неудачно, набрав лишь одно очко в трех встречах, что не позволило им преодолеть барьер группового раунда.

Источник: Бомбардир.ру
Россия Краснодар Кононов Олег
Комментарии (3)
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Алекс_987
1480353804
Возвращайся в Краснодар. Шалимов всё развалит...
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за ЦСКА с 1980г
1480354905
не скромно как то..
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