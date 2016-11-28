Кононов: «Мне предлагали возглавить сборную России, я был готов совмещать»

Экс-главный тренер «Краснодара» Олег Кононов заявил, что получал предложение стать у руля сборной России после увольнения Фабио Капелло. По словам специалиста, он был готов совмещать посты в национальной команде и клубе.

«Где-то отдаленно я тоже был кандидатом на пост главного тренера сборной России. Мне предлагали этот вариант, на что я отвечал: «Нет проблем, смогу совмещать две должности». Но, посмотрев со стороны, как это все-таки тяжело, какие на это уходят энергозатраты… Мне было очень жаль, что на чемпионате Европы получился такой результат. Думаю, что Леонид Слуцкий до сих пор очень переживает по этому поводу», – сказал Кононов в эфире программы «Спортивный интерес» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, что в итоге преемником Капелло стал главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, который вывел национальную команду на Евро-2016. Однако на самом турнире россияне под его руководством выступили крайне неудачно, набрав лишь одно очко в трех встречах, что не позволило им преодолеть барьер группового раунда.