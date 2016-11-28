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    Симеоне остался доволен Облаком

    Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне отметил после финального свистка в матче с «Осасуной» действия своего голкипера, отразившего очередной пенальти.

    «Атлетико» переживает сложный период. В этом матче было важно то, как сыграла наша команда, не обращая внимание на нереализованный пенальти соперника.

    Облак? Я очень доволен им. За короткий промежуток времени он отразил три пенальти, и я очень рад за него», – сказал после матча Симеоне.

    Матч 13-го тура испанской Примеры «Осасуна» – «Атлетико» закончился со счетом 0:3.

    Источник: Marca

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    28.11.2016 08:31
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