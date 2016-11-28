Пике остался доволен ничейным результатом с «Реалом Сосьедад»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике не скупился на слова после неудачного выездного матча своей команды против «Реал Сосьедад».

«Мы не часто говорим подобное в отношении «Барселоны», но на этот раз это прозвучит справедливо – ничья стала для нас не таким уж и плохим результатом сегодня. Плюс в том, что мы взяли хотя бы одно очко. Соперник превзошел нас в игре и желании.

Можно сказать, что в первом тайме «Барселоны» вообще не было на поле. А «Реал Сосьедад» показал в высшей степени сильную игру, прессингуя на нашей половине поля. Если мы будем продолжать играть в такой футбол, то будет очень сложно выиграть Примеру», – сказал Пике.

Матч 13-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» – «Барселона» закончился со счетом 1:1.