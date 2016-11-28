Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Палмейрас» Барриоса досрочно выиграл чемпионат Бразилии

    В матче 37-го тура чемпионата Бразилии «Палмейрас» переиграл «Шапекоэнсе» с минимальным перевесом – 1:0. Это позволило команде бывшего нападающего «Спартака» Лукаса Барриоса стать победителем турнира за тур до его окончания. Единственный гол в этой встрече провел на 25-й минуте Фабиано.

    Стоит отметить, что последний раз «Палмейрас» брал чемпионство в 1994 году, а всего в активе клуба девять чемпионских званий.

    Чемпионат Бразилии. Серия А. 37-й тур

    Палмейрас (Сан-Паулу) – Шапекоэнсе (Шапеко) – 1:0

    Гол: 1:0 – Фабиано, 26.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.11.2016 07:22
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +588

      Sergil 28 ноября 2016, 10:22

      В полку счастливчиков, покинувших Спартак прибыло!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11