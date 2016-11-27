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    Шалимов: «Окриашвили даже на тренировках не попадал так, как сегодня»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал результат матча 15-го тура Премьер-лиги против «Зенита» (2:1).

    «Старались играть в свою игру – в середине поля играть быстро и выходить в контратаки. Многое получалось сегодня. Наверное, сегодня случилось чудо. С другой стороны, поведя 1:0, они победу упустили. Будем наслаждаться этой победой. Окриашвили? Грузинские футболисты всегда были техничными, от них можно этого ожидать. Он это и на тренировках иногда делал. Правда, не попадал так, как попал сегодня», – заявил Шалимов в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.11.2016 21:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 27 ноября 2016, 23:08

      Чтобы дурак залетел надо до конца играть.Молодцы что не сдались и шли вперёд!

      0
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      Рейтинг: +2288

      Бриг 27 ноября 2016, 22:28

      Жаль, наверное, что последний раз в жизни получилось. Два раза так не бывает.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 27 ноября 2016, 22:09

      Игорь! Всегда были и будут футболисты, которым нужна аудитория, трибуны! И к тренировкам они относятся лишь как к способу поддержания формы. Я не говорю, что это хорошо или плохо, но это так. Футболисты-трудяги пашут всегда и везде одинаково, а при грамотном тренере ещё и многому учатся у него. Но есть и футболисты, которым дан талант Свыше. И проявляется он, как правило, именно в официальных матчах и при рёве трибун! Принципиально не хочу называть фамилии, чтобы не увязнуть в дискуссии с оппонентами до утра, но в советском футболе таких было много.

      -1
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 27 ноября 2016, 21:58

      Так дурак залетел...и такое бывает в футболе. За это мы и любим футбол.

      2
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