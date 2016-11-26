Клопп: «Весь азарт – в мелочах, поэтому радоваться нужно до гола»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями после матча 13-го тура АПЛ против «Сандерленда» (2:0).

«В результате я не сомневался. Я просто пытался поправить некоторые вещи вроде использования пространства. Игра была напряженной, мы добыли заслуженную победу.

Весь азарт – в мелочах, поэтому радоваться и гнать команду вперед нужно по возможности до забитого гола. Важно, что публика осознает необходимость поддержки.

Коутиньо повредил лодыжку, но больше мы ничего не можем сказать, пока не проведем сканирование. Фирмино ушиб голень. Это не должно быть так уж серьезно.

Есть много пищи для анализа. Это была самая оборонительная команда, которую я только видел в жизни. «Сандерленд» всегда играет от обороны, и это нормально. Мы их принудили к этому. Преодолеть такую защиту – это самое сложное в футболе, но мы были сосредоточены, работали и нашли способ», – сказал Клопп.