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    ЦСКА провел худший первый круг в РФПЛ под руководством Слуцкого

    Действующий чемпион России ЦСКА провел худший первый круг в РФПЛ под руководством Леонида Слуцкого, который возглавил московский клуб в 2009 году. По итогам 15-ти туров армейцы набрали 26 очков и занимают третье место в турнирной таблице.

    Также красно-синие за 15 матчей национального первенства забили всего 15 голов, что стало худшим результатом за последние 16 лет. В сезоне-2000 ЦСКА за первый круг отличился голами 12 раз.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.11.2016 20:13
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 27 ноября 2016, 06:13

      мда ... спад на лицо, учитывая все проблемы в кипе, но и на нашей улице будет праздник, такое чувство что не в этом сезоне, как говорится "время покажет" ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45

      Comentarios 27 ноября 2016, 00:48

      Да с нападением хреновина, с другой стороны Игорь не пропустил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 27 ноября 2016, 00:10

      НЕ ВСЁ КОНЯМ МАСЛЕНИЦА

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -22

      Cobold 26 ноября 2016, 23:40

      Руководство клуба жопит деньги, много сил ушло на стадион, трансферов никаких - вот и результат. По такой ситуации 3 место в турнирной таблице ещё нормально.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +25

      Макс В 26 ноября 2016, 23:39

      Ребята, остыньте! Всё элементарно. Проблемы с составом. Верим и ждём!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +153

      Gwynbleidd 26 ноября 2016, 22:27

      Зато Траоре в нападении! 2-х метрового черного дерева нам точно не хватало )))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 26 ноября 2016, 22:04

      трудный финансовый год..,с кем не бывает?

      6
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