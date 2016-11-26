ЦСКА провел худший первый круг в РФПЛ под руководством Слуцкого

Действующий чемпион России ЦСКА провел худший первый круг в РФПЛ под руководством Леонида Слуцкого, который возглавил московский клуб в 2009 году. По итогам 15-ти туров армейцы набрали 26 очков и занимают третье место в турнирной таблице.

Также красно-синие за 15 матчей национального первенства забили всего 15 голов, что стало худшим результатом за последние 16 лет. В сезоне-2000 ЦСКА за первый круг отличился голами 12 раз.