Александр Кержаков поучаствовал в выступлении группы «Ленинград»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков накануне поединка 15-го тура РФПЛ с «Краснодаром» поприсутствовал на концерте группы «Ленинград», проходившем вчера в городе на Неве. Игрок даже получил возможность выйти на сцену во время исполнения одной из композиций.

Встреча между «быками» и сине-бело-голубыми состоится в воскресенье, 27 ноября, в Краснодаре. Начало – в 19:00 по московскому времени.