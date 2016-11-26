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    Александр Кержаков поучаствовал в выступлении группы «Ленинград»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков накануне поединка 15-го тура РФПЛ с «Краснодаром» поприсутствовал на концерте группы «Ленинград», проходившем вчера в городе на Неве. Игрок даже получил возможность выйти на сцену во время исполнения одной из композиций.

    Встреча между «быками» и сине-бело-голубыми состоится в воскресенье, 27 ноября, в Краснодаре. Начало – в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Twitter

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    26.11.2016 13:50
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +107

      санек26 26 ноября 2016, 22:48

      Лексаадру можно все он БОГ футбола в России

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      чепушило 26 ноября 2016, 20:09

      Молодца

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +308

      hmelarj 26 ноября 2016, 18:10

      Мамаев Кокорин учитесь как надо зажигать))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 26 ноября 2016, 16:46

      Про депутатов не пел,штаны как шнур не снимал, - не участвовал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +320

      T 72 26 ноября 2016, 16:42

      Его личное дело как отдыхать

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 26 ноября 2016, 16:33

      И здесь в ноты не попал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 26 ноября 2016, 16:32

      СПБ все же единый оплот,то Кинчев на секторе,то "Ленинград"
      Солидарность это великолепно.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      Маракушев 26 ноября 2016, 16:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Кержакова вижу.. Ермоленко нет.. но вмазывались вместе походу.

      -4
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 26 ноября 2016, 15:57

      Живет в удовольствие, молодец!

      3
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 26 ноября 2016, 15:40

      Будет чем на пенсии заняться ..................

      0
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