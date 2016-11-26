Александр Кержаков поучаствовал в выступлении группы «Ленинград»

Лексаадру можно все он БОГ футбола в России
Нападающий «Зенита» Александр Кержаков накануне поединка 15-го тура РФПЛ с «Краснодаром» поприсутствовал на концерте группы «Ленинград», проходившем вчера в городе на Неве. Игрок даже получил возможность выйти на сцену во время исполнения одной из композиций.
Встреча между «быками» и сине-бело-голубыми состоится в воскресенье, 27 ноября, в Краснодаре. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Просто Саша Кержаков зажигает на концерте Шнура. В воскресенье «Краснодар», #режим pic.twitter.com/0Ut82ise9J— Daria Tuboltseva (@DariaTuboltseva) 25 ноября 2016 г.