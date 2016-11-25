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    Гвардиола: «Много раз говорил вам, что Месси завершит карьеру в «Барселоне»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил уверенность в том, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси останется в каталонском клубе до конца карьеры.

    «Я говорил вам много раз, что Месси останется в «Барселоне» и завершит там свою карьеру. Я этого хочу. Я хочу, чтобы он прошел весь путь в «Барселоне» – от начала до конца», – сказал Гвардиола.

    Ранее сообщалось, что манкуниацы предлагали «Барселоне» 200 миллионов фунтов за Месси, а самому игроку – зарплату в размере 500 тысяч фунтов в неделю.

    Источник: AS

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    25.11.2016 20:46
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