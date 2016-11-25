Иньеста вернулся в общую группу

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста продолжает восстанавливаться после повреждения колена.

Сообщается, что в пятницу футболист приступил к тренировочным занятиям в общей группе. Предполагалось, что на восстановление игроку понадобятся шесть–восемь недель, однако выздоровление проходит быстрее запланированного.

Напомним, Иньеста получил травму в матче девятого тура Примеры против «Валенсии» 22 октября. Сможет ли он сыграть против «Реала Сосьедад» во встрече 13 тура, которая состоится 27 ноября, пока остается неизвестным.