Билич: «Уровень Моуринью упал»

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич в преддверии матча 13-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о Жозе Моуринью.

«Это один из величайших тренеров. Вероятно, ни у кого нет лучшей статистики домашних матчей. Но планку поддерживать тяжело, и сейчас его уровень упал, если сравнивать с его же собственной более ранней статистикой.

Поддерживать такой уровень на протяжении столь длительного времени невозможно. Чудо, что он справлялся с этим в течение дести лет», – сказал Билич.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм» состоится в воскресенье, 27 ноября. Начало – в 19:30 по московскому времени.