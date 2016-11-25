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    Венгер хотел купить в «Арсенал» Кокорина, Дзагоева и Игнашевича

    Агент ФИФА Шандор Варга рассказал, что в свое время главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассматривал возможность приобрести в лондонский клуб Александра Кокорина, Алана Дзагоева, Сергея Игнашевича и Александра Зинченко.

    — У Венгера много игроков из бывшего Союза было. Нет у него желания расширить этот список?

    — Периодически эта тема всплывает. В свое время мы и Кокорина обсуждали, и Игнашевича, и Дзагоева. Но вы поймите, у того же «Арсенала» существует два списка: человек 10, которых клуб реально хочет купить, и 100, за которыми просто следит. Последним игроком с постсоветского пространства, которого у меня лично просил «Арсенал», был Зинченко. Я был в шоке! Арсен звонит: «Шандор, Зинченко». «Что?!» — не поверил я своим ушам. Оказалось, не ослышался. «Я сейчас стою, смотрю игру наших юниоров с «Шахтером», — объяснил Венгер. – Мне нужен этот футболист. Знаю, что ему 17 лет. Я подготовлю письмо, пригласим его семью. Он будет у меня в первой команде играть». Арсен оценил потенциал Александра за 20 минут. «Спартаку» для этого и трех месяцев не хватило…

    — Чем дело кончилось?

    — Написали письмо, я его отправил. У меня сохранился оригинал. Лично встретился с игроком, его родителями и многочисленными агентами. Но ребята упустили этот шанс. Через три года он попал в Англию, но если бы Зинченко тогда оказался в «Арсенале», думаю, его карьера сложилась бы совершенно иначе. А Венгер раз 10 напоминал о Зинченко. Мне даже немножко стыдно перед ним. Арсен до сих пор подкалывает: «Я думал, у тебя в Восточной Европе высокий авторитет, а ты даже такой услуги мне оказать не смог».

    — Кокорин, Дзагоев, Игнашевич входили в «список 10» или «список 100»?

    — Они были близки к «списку 10». Особенно Дзагоев и Игнашевич. Но с Игнашевичем тема была очень давно – «Локомотив», Лига чемпионов, Юрий Семин… Арсен очень любит молодых игроков. Иной раз его заставляют потратить 50 миллионов – на того же Озила. Почитайте сейчас интервью Озила. Говорит, я самый счастливый человек, потому что работаю с Венгером и вышел на другой уровень.

    — К Кокорину прямо сейчас есть предметный интерес в Европе?

    — Нет… Нет.

    — Но он вроде бы перестал размениваться на посторонние вещи, играет, голы забивает.

    — Дай бог! У него огромный талант – возможно, самый большой сейчас в России. Если Кокорин будет работать, топ-клубы вспомнят о нем. Аршавина тоже все ругали, а Арсен и поныне считает Андрея классным футболистом и доволен его приглашением.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.11.2016 17:40
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 26 ноября 2016, 07:34

      На Дзагоева было бы интересно посмотреть..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2269

      dyema 25 ноября 2016, 22:29

      Практически у каждого человека (кроме особо отмороженных,которых немало на этом сайте) существует в жизни шанс оказаться в нужное время в нужном месте, Венгер мог дать кому-то из названых такой шанс, но не сложилось..........

      0
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 25 ноября 2016, 21:37

      Читайте внимательно, написано "рассматривал возможность", а не "хотел".

      0
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      Рейтинг: +319

      семенчик 25 ноября 2016, 21:03

      Они входили в список 200

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +520

      Boozman 25 ноября 2016, 20:18

      Надоел уже этот пиар Кокорина

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1445

      Loko_Roma > Boozman 25 ноября 2016, 21:15

      Согласен. Игрок дно.

      1
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      Рейтинг: +1270

      Fil1988 25 ноября 2016, 20:10

      ... но бог миловал

      -1
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 25 ноября 2016, 20:02

      пусть сейчас игнаша берёт-садовником

      -3
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      Рейтинг: +364

      neofizer 25 ноября 2016, 19:06

      Венгер и чемпом АПЛ даавно хотел стать..

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 25 ноября 2016, 18:52

      Что в Кокорине такого не пойму, деревяха как и все

      1
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > Lexa_Lexa 25 ноября 2016, 19:11

      Это не он деревяха,а у тебя вакуум в голове,чтобы понять,что в нём такого

      -1
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      Рейтинг: +49

      melnicn 25 ноября 2016, 18:46

      ха-хаааааааааааааа

      -1
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