Инфантино: «Уверен, мы откроем для всего мира Россию, которую никто не знает»

Президент ФИФА Джанни Инфантино, который сегодня посетил Россию и провел встречу с Владимиром Путиным, поделился ожиданиями от жеребьевки Кубка конфедераций, а также выразил уверенность, что чемпионат мира в 2018 году пройдет на самом высоком уровне.

«Мне очень приятно находиться здесь, в России. С нетерпением жду субботнего мероприятия. Слышал, что Казань – красивый город.

Завтра там пройдет жеребьевка Кубка конфедераций, но впереди у нас еще и чемпионат мира – более масштабное событие. Убежден на основе своего опыта взаимодействия с Россией – правительством страны и Российского футбольного союза, что все пройдет на самом высоком уровне. Благодарен вам за большую работу, которую вы делаете. На протяжении 20 лет я занимаюсь организацией футбольных мероприятий, и опыт сотрудничества с правительством России, с РФС, уровень вежливости со стороны болельщиков и всего населения, – это что-то беспрецедентное! Уверен, нас ждут два прекрасных лета! И мы откроем для всего мира Россию, которую, возможно кто-то не знает», – сказал Инфантино.