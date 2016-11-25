Червиченко: «Ростов» – это боец и раздражитель»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отозвался об игре «Ростова» в Лиге чемпионов в комплементарной форме. Напомним, российский клуб обыграл «Баварию» в матче пятого тура группового этапа турнира на своем поле со счетом 3:2.

«Мы увидели нормальный «Ростов», который в начале сезона обыграв «Андерлехт» и «Аякс» показал, что это серьезная и солидная команда, которую обыгрывать с равными шансами тяжело. Этот клуб в чемпионате России проигрывает только тогда, когда за соперников «играют» судьи. Обратите внимание, что в Лиге чемпионов «Ростов» не получает идиотских красных карточек, обилия желтых, им даже столько не свистят, сколько в Премьер-лиге!

«Ростов» – это боец, раздражитель, который в нашем футбольном болоте один бьется за чистый футбол. Такую же игру он и показывает в Европе, выступая в Лиге чемпионов. Здесь с судьями сложнее договариваться, здесь нельзя выгнать с поля условного Гацкана за нарушение, которое еле тянет на желтую карточку. Все-таки весь мир смотрит, судьи судят то, что происходит на поле.

ПСВ – не мальчики для битья, тем более дома. Как бы там ни было, «Ростов», я уверен, вновь покажет очень хороший футбол. Будем надеяться, что ростовчане поймают хозяев поля на контратаке, потому что, понятно, дома ПСВ будет много атаковать, и даже забив один вряд ли остановятся. Поэтому первые 20-30 минут нужно будет продержаться, заставить голландцев нервничать. Когда они начнут нервничать – начнутся ошибки, и тут можно будет их ловить», – сказал Червиченко.

Заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ состоится во вторник, 6 декабря.