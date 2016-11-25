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    Лига Европы. «Рома» крупно переиграла «Викторию» благодаря хет-трику Джеко и обеспечила себе выход в плей-офф

    В рамках группового этапа Лиги Европы «Рома» на своем поле разгромила «Викторию». Дублем в составе хозяев отметился Эдин Джеко. Таким образом, итальянский клуб обеспечил себе выход из группы.

    В другом матча «Астра» вырвала победу у «Аустрии» благодаря голу Константина Будеску с пенальти.

    Лига Европы. Групповой этап. Группа Е. 5-й тур

    Рома (Италия) – Виктория (Чехия) – 4:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Джеко, 11; 1:1 – Земан, 18; 2:1 – Джеко, 61; 3:1 – Перотти, 82; 4:1 – Джеко, 88.

    Аустрия (Австрия) – Астра (Румыния) – 1:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Родтпуллер, 57; 1:1 – Флоря, 79; 1:2 – Будеску, 87 (с пенальти)

    Удаление: Грюнвальд, 65 – нет.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирная таблица Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.11.2016 01:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 25 ноября 2016, 07:57

      Жалко Викторию. Хорошая команда. Пару лет назад сенсации делала.

      0
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      Рейтинг: +351

      simoron81 25 ноября 2016, 06:18

      красавчик

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