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    Депутат: «Балтика»? Не хочется финансировать позор»

    Председатель постоянного комитета по бюджету, налогам и финансам Калининградской областной думы Валерий Фролов прокомментировал ситуацию вокруг «Балтики». Как отметил чиновник, регион уже устал финансировать клуб, который не показывает удовлетворительные результаты.

    «Немаленькие деньги, но, учитывая, что футбольный клуб является собственностью Калининградской области, мы обязаны его финансировать. Другое дело, что финансировать позор просто не хочется уже. Мы всякий раз в оправдание плохой игры «Балтики» слышим, что у нас нет денег на покупку игроков.

    Ребята, страна всю жизнь через кожаный мяч выращивала свои собственные таланты, у нас полно пацанов, которые играют в детско-юношеских спортивных школах. Растите своих футболистов. Но нельзя так, как говорят в ЦСКА, цвет команды изменился: 50 процентов бегает, извините, жителей Африканского континента. Это бизнес. Нельзя спорт превращать в бизнес, вот и все», – приводит слова Фролова «Клопс.ру».

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.11.2016 15:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 26 ноября 2016, 00:54

      Спорт-бизнес, идеальная модель! А вот спонсирование из гос.бюжета, это коррупция, не более.

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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 24 ноября 2016, 18:57

      Так выращивай игроков и продавай! Кто мешает? Коррупция?

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      Рейтинг: +2161

      Алекc 24 ноября 2016, 16:39

      Спорт давно уже бизнес. кто то от этого выигрывает, но только не наша сборная.

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