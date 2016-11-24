Сборная России опустилась на 55-е место в рейтинге ФИФА

Международной федерации футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг национальных команд. Сборная России продолжила свое падение, опустившись еще на две строчки. Теперь россияне находятся на 55-м месте рейтинга, что является худшим результатом.

Подопечных Станислава Черчесова опережают такие сборные, как ДР Конго и Буркина-Фасо.