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    Сборная России опустилась на 55-е место в рейтинге ФИФА

    Международной федерации футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг национальных команд. Сборная России продолжила свое падение, опустившись еще на две строчки. Теперь россияне находятся на 55-м месте рейтинга, что является худшим результатом.

    Подопечных Станислава Черчесова опережают такие сборные, как ДР Конго и Буркина-Фасо.

    Источник: ФИФА

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    24.11.2016 12:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 30 ноября 2016, 09:48

      Да фигня всё это... Главное, чтобы играть начали. Прослеживается пока игра местами. Но ещё не вечер! Посмотрим на Кубке Конфедерации. Пусть и не очень престижный турнир, но всё же это - не "товарняки" гонять.

      -1
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      Рейтинг: +447

      alexidj 24 ноября 2016, 16:26

      да уж..все ниже и ниже..с отсутствием официальных игр ничего не изменится(только падать будем..

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 24 ноября 2016, 14:02

      о чё так высоко)))

      1
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      Рейтинг: +483

      headdevil 24 ноября 2016, 13:31

      За 4 года, которые идут в зачет у нас такой рекорд победы-ничьи-поражения 22-12-11, в официальных матчах (не товарищеских, больше коэф.) 9-6-6. С топ командами ни разу удачно не сыграли за это время, успели проиграть Португалии, 2 раза Австрии, Уэльсу, Словакии, Бельгии. И 6 раз слить в товарняках, в т.ч. Катару и Коста-Рике. Самые громкие победы- победы над Швецией, которая на 41 месте сейчас.

      1
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      Рейтинг: +25

      LIZA1998 24 ноября 2016, 13:23

      ого

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