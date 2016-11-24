Сборная России опустилась на 55-е место в рейтинге ФИФА

Да фигня всё это... Главное, чтобы играть начали. Прослеживается пока игра местами. Но ещё не вечер! Посмотрим на Кубке Конфедерации. Пусть и не очень престижный турнир, но всё же это - не "товарняки" гонять.
Международной федерации футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг национальных команд. Сборная России продолжила свое падение, опустившись еще на две строчки. Теперь россияне находятся на 55-м месте рейтинга, что является худшим результатом.
Подопечных Станислава Черчесова опережают такие сборные, как ДР Конго и Буркина-Фасо.