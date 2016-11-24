В «Гамбурге» ответили на ультиматум болельщиков команде

Руководство «Гамбурга» встревожено ростом недовольства среди радикально настроенных болельщиков клуба.

Напомним, что во время матча 11-го тура Бундеслиги с «Хоффенхаймом» (2:2) фанаты ганзейского клуба вывесили на трибуне плакат, на котором предупредили, что домашняя игра 12-го тура с бременским «Вердером» будет последним шансом для команды реабилитироваться.

«Мы понимаем недовольство и разочарование болельщиков и осознаем, что не в том положении, чтобы предъявлять к ним требования. Но очевидно, что освистывание не поможет команде», – ответили на слова болельщиков в руководстве клуба.

Матч «Гамбурга» с «Вердером» пройдет 26 ноября.