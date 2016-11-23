Ибрагимович в ближайшее время продлит контракт с «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сообщил, что клуб решил воспользоваться опцией в контракте нападающего Златана Ибрагимовича и продлить с ним контракт на один год.

«Ситуация со Златаном проста. Его контракт подписан по схеме «1+1». Мы решили воспользоваться этой опцией и продлить с ним договор.

Златан счастлив быть здесь, ему нравится быть игроком «Манчестер Юнайтед». Это, наверное, последний большой вызов для него, поэтому для него идеально провести здесь еще 18 месяцев», – заявил Моуринью.