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    Бышовец: «Ростов» может победить «Баварию», это не фантастика»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Баварией». Напомним, матч состоится сегодня и начнется в 20:00 по московскому времени.

    «Матч будет сложным для обеих команд. «Ростов» может победить «Баварию», это не фантастика. «Бавария» практически решила задачу по выходу из группы, и мне кажется, что Карло Анчелотти привезет в Ростов не основной состав. Так что побороться «Ростову» сегодня есть смысл, тем более мюнхенцы в своем последнем матче с дортмундской «Боруссией» оставили неудовлетворительное впечатление.

    Но для победы ростовчанам нужно будет проявлять больше активности, разрушая игровые связи «Баварии», а также не проиграть немцам в скорости. Инициатива в этом матче также может быть у «Ростова», который отдельные матчи проводит очень активно на половине поля, и это может сыграть неожиданным фактором для команды итальянского специалиста. Только тогда «Ростов» сможет победить их. Но ничейный результат все же намного ближе, и он устроит обе команды.

    Думаю, матч будет результативным. Для игроков, которые будут играть сегодня у «Ростова», это настоящий вызов. Футболисты в команде Ивана Данильянца достаточно хорошего уровня, и «Баварии» придется с этим считаться», — сказал Бышовец.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.11.2016 16:51
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +78

      229728905 23 ноября 2016, 22:03

      Угадал.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2120

      OldenVad 23 ноября 2016, 22:01

      Бышовец - ВАНГА )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Mi6 23 ноября 2016, 19:07

      Удачи парням с Дона!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      Игорь В 23 ноября 2016, 18:26

      Вот что он курит этот Бышовец??

      0
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      ...
      Рейтинг: +2120

      OldenVad > Игорь В 23 ноября 2016, 22:02

      Что теперь скажешь )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 > OldenVad 24 ноября 2016, 04:43

      ++++++)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 23 ноября 2016, 18:06

      Дай Бог!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3584

      Axe111 23 ноября 2016, 17:52

      Ростов сегодня победит!!!

      2
      Ответить
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