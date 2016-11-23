Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Амкар»: «Мы не заплатим агентам ни копейки за трансфер Селихова в «Спартак»

    Пресс-атташе «Амкара» Сергей Хакимов опроверг информацию о том, что пермский клуб выплатит агентам 45 миллионов рублей за трансфер голкипера Александра Селихова в «Спартак».

    «Сообщалось, якобы «Амкар» перечислит 45 миллионов футбольным агентам за трансфер вратаря Александра Селихова. Это сообщение было растиражировано различными новостными агентствами и сайтами.

    Спешим сообщить вам, что «Амкар» не будет платить футбольным агентам ни копейки в рамках этой сделки. Более того, такая информация наносит репутационный ущерб нашему клубу. Также она вызвала серьезное возмущение в министерстве спорта Пермского края», – заявил Хакимов.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.11.2016 14:50
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100983

      zigbert 23 ноября 2016, 15:45

      Достойный ответ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 23 ноября 2016, 15:23

      Если горлопаните, точно накинули

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11