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    Кокорин и Данни занимаются по индивидуальной программе, Жирков вернулся в общую группу

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин вышел на тренировку своей команды перед матчем группового турнира Лиги Европы с «Маккаби». Он занимается по индивидуальной программе, наматывая круги вокруг поля. Компанию ему составил продолжающий восстановление после операции португалец Данни, а также защитник Игорь Смольников. Отдельно от общей группы продолжает заниматься полузащитник Олег Шатов. А вот Юрий Жирков вернулся в общую группу.

    Матч пятого тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» – «Маккаби» состоится в четверг, 24 ноября, в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.11.2016 11:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +178

      Zenit & MU 23 ноября 2016, 18:53

      Быстрее бы Мигель восстановился! Без него многое не получается(

      0
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      Рейтинг: +1368

      Taps 23 ноября 2016, 18:15

      Инфантильный мальчик Коко никому не интересен,
      бездарь и ушлёпок.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 23 ноября 2016, 16:04

      Мигель, ногу береги!

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