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    Рахимов: «У «Терека» достаточно проблем, но третье место радует»

    Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов вспомнил о том, как настраивал своих игроков в матче 13-го тура российской Премьер-лиги против «Зенита», в котором его команда одержала победу со счетом 2:1.

    «Победа над «Зенитом» вселила больше уверенности в игроков. Я просто ребятам сказал до матча, хотя они об этом забыли, попросил вспомнить 13-й тур два года назад, в Питере. Тоже был 13-й тур, «Зенит» шел без поражений, и мы провели с ним матч – выиграли 3:1. Вот я и сказал, что уважать, конечно, надо «Зенит», команда очень хорошая с качественными игроками. Но уважать надо и себя. Нужно выйти, показать максимум возможного. А дальше уже ситуация покажет. Самое важное, чтобы после матча вы не вышли и не сказали себе, что где-то недоработали. Сама игра показала, что мы неплохо выглядели, показали хороший футбол.

    Хотя я сказал, что третье место радует, но в то же время не могу сказать, что полностью удовлетворен тем, что происходит, как играет команда. Есть много моментов, нюансов, над которыми нужно работать.

    Приятно за команду, за клуб, но как тренер я должен обращать внимание на те проблемы, которые у нас есть. У нас их достаточно. Если их достаточно, значит, нет определенного запаса прочности, чтобы показывать футбол высокого уровня каждый матч. К этому нужно стремиться, и это только через то придет, как мы будем анализировать свои ошибки и получится ли у нас исправлять их», – заявил Рахимов.

    По итогам 14-ти туров «Терек» делит третье место в турнирной таблице Премьер-лиги с ЦСКА, имея на своем счету 25 очков. Отставание от лидирующего «Спартака» составляет девять очков.

    Источник: Р-Спорт

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    23.11.2016 10:15
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